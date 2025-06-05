Мало помогли: зачем россияне прикрыли шинами свои самолеты

Россия понесла болезненные потери в авиации в результате украинской операции "Паутина". Дроны СБУ поразили сразу несколько аэродромов со стратегическими судами, многие из них уничтожены безвозвратно.

Западные спецслужбы не знали об операции "Паутина". Как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, если кому-то и сообщали, то только за считанные минуты до ее начала.

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Как Россия пыталась защитить самолеты

Известно, что удалось поразить 34% стратегической авиации России. Но не все самолеты во время воздушных атак поднимались в воздух. Причин для этого много. Прежде всего – возраст.

Большинство судов изготовили еще 50 – 60 лет назад. Даже то, что россияне создавали после распада Советского Союза, было из готовых корпусов. Самостоятельно Россия не может их повторить.

В ответ Кремль угрожал ядерным оружием, но если бы Россия могла его применить против нашего государства – она бы давно это сделала. Ведь весь перечень ужасов, которые только можно совершить против военных и гражданских – россияне уже делают,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Это не впервые, когда Украина удивляет своих союзников. Этими операциями мы лишь подтверждаем, что являемся государством – лидером в регионе. На Киев стоит ориентироваться другим европейским столицам.

К слову, на видео, которое опубликовали в СБУ, заметно, что российские самолеты пытались защитить автомобильными шинами. Возможно, шины на спутниковых снимках должны были выглядеть как определенные точки на судах.

Россияне могли ожидать ударов малыми дронами, думали, что так смогут защититься, если удар будет сверху. Возможно, хотели уменьшить парусность этих самолетов, чтобы они лучше держались земли. Но все это им не помогло,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Украина имела информацию с этих аэродромов, могла подготовить техническую базу. Даже есть предположение, что дроны работали на базе искусственного интеллекта.

Напомним, СБУ подтвердила поражение стратегических самолетов: А-50, Ту-95, Ту-22 и других. Общие потери составили 41 единицу. Значительная часть уничтожена безвозвратно. Вследствие этой атаки Россия потеряла 7 миллиардов долларов.