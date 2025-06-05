Західні спецслужби не знали про операцію "Павутина". Як розповів 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеку та співпраці Дмитро Жмайло, якщо комусь і повідомляли, то лише за лічені хвилини до її початку.

До теми У Кремлі натякнули, що незадоволені реакцією США на українську операцію "Павутина"

Як Росія намагалася захисти літаки

Відомо, що вдалося уразити 34% стратегічної авіації Росії. Але не всі літаки під час повітряних атак підіймалися у повітря. Причин для цього багато. Насамперед – вік.

Більшість суден виготовили ще 50 – 60 років тому. Навіть те, що росіяни створювали після розпаду Радянського Союзу, було з готових корпусів. Самостійно Росія не може їх повторити.

У відповідь Кремль погрожував ядерною зброєю, але якби Росія могла її застосувати проти нашої держави – вона б давно це зробила. Адже весь перелік жахів, які тільки можна вчинити проти військових і цивільних – росіяни вже роблять,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Це не вперше, коли Україна дивує своїх союзників. Цими операціями ми лише підтверджуємо, що є державою – лідером у регіоні. На Київ варто орієнтуватися іншим європейським столицям.

До слова, на відео, яке опублікували в СБУ, помітно, що російські літаки намагалися захистити автомобільними шинами. Можливо, шини на супутникових знімках мали виглядати як певні точки на суднах.

Росіяни могли очікувати ударів малими дронами, думали, що так зможуть захиститися, якщо удар буде зверху. Можливо, хотіли зменшити парусність цих літаків, щоб вони краще трималися землі. Але все це їм не допомогло,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Україна мала інформацію з цих аеродромів, могла підготувати технічну базу. Навіть є припущення, що дрони працювали на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, СБУ підтвердила ураження стратегічних літаків: А-50, Ту-95, Ту-22 та інших. Загальні втрати склали 41 одиницю. Значна частина знищена безповоротно. Внаслідок цієї атаки Росія втратила 7 мільярдів доларів.