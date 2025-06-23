Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула, заметив, что наша страна побеждает на всех направлениях, особенно сильна морально. Однако этого недостаточно для окончания войны без поддержки партнеров.

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Россия на самом деле уже проигрывает войну

По словам генерал-лейтенанта Воздушных сил США в отставке, операция "Паутина" является частью действий Украины для достижения конкретного эффекта. Шаг за шагом и противник все больше осознает, что он не в состоянии выиграть войну, потому что теряет контроль над ее ходом.

Россия проигрывает войну – оперативно, стратегически и морально. Ее стратегические цели провалились – Украина не позволила взять Киев, а вместо разделения Запада, российская агрессия укрепила НАТО, экономически и дипломатически ее изолировала,

– подчеркнул он.

Между тем уничтожение 41 самолета российской стратегической авиации – это не тактический успех, а стратегическая инновация. Она свидетельствует, что наша страна адаптируется к условиям современной войны быстрее, чем Россия. Относительно моральной составляющей – наша страна борется за защиту своего народа. Россия же атакует гражданских, потому что не может достичь успехов на поле боя.

Это не сила, а отчаяние. А Украина обладает умом, храбростью и инициативой. Факты говорят сами за себя. Россия проигрывает и важно, чтобы мир знал об этом,

– подчеркнул Дептула.

Он пояснил, что давление на страну-агрессора от мирового сообщества повлечет то, что Владимир Путин осознает, что в его же интересах закончить войну. Однако на это нужно время. Ведь пока Россия делает ставку на войну на истощение. Российского диктатора не интересуют смерти солдат, а только судьбы российских олигархов.

Кстати, журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рьопке сообщил, что сейчас Украина не победила, потому что западные партнеры не прилагают всех усилий для поставки современного вооружения для этого.