Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула, зауваживши, що наша країна перемагає на всіх напрямках, особливо є сильною морально. Однак цього недостатньо для закінчення війни без підтримки партнерів.

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Росія насправді вже програє війну

За словами генерал-лейтенанта Повітряних сил США у відставці, операція "Павутина" є частиною дій України для досягнення конкретного ефекту. Крок за кроком і противник все більше усвідомлює, що він не в змозі виграти війну, бо втрачає контроль над її ходом.

Росія програє війну – оперативно, стратегічно і морально. Її стратегічні цілі провалились – Україна не дозволила взяти Київ, а замість розділення Заходу, російська агресія зміцнила НАТО, економічно та дипломатично її ізолювала,

– наголосив він.

Тим часом знищення 41 літака російської стратегічної авіації – це не тактичний успіх, а стратегічна інновація. Вона свідчить, що наша країна адаптується до умов сучасної війни швидше, ніж Росія. Щодо моральної складової – наша країна бореться за захист свого народу. Росія ж атакує цивільних, бо не може досягти успіхів на полі бою.

Це не сила, а відчай. А Україна володіє розумом, хоробрістю та ініціативою. Факти говорять самі за себе. Росія програє і важливо, щоб світ знав про це,

– підкреслив Дептула.

Він пояснив, що тиск на країну-агресорку від світової спільноти спричинить те, що Владімір Путін усвідомить, що в його ж інтересах закінчити війну. Однак на це потрібен час. Адже поки Росія робить ставку на війну на виснаження. Російського диктатора не цікавлять смерті солдатів, а лише долі російських олігархів.

До речі, журналіст та аналітик видання BILD Юліан Рьопке повідомив, що наразі Україна не перемогла, бо західні партнери не докладають усіх зусиль для постачання сучасного озброєння для цього.