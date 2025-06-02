Уникальная операция СБУ: почему по российским самолетам били именно в обозначенные места

1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", в рамках которой были атакованы российские аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Ключевую роль в этой операции сыграла высокая точность ударов FPV-дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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В чем заключалась особенность операции СБУ

На официальной фотографии от СБУ с итогами эффективности операции можно увидеть отметки, которые использовались во время атаки дронов. По словам аналитиков, именно от этой точности зависело, удастся ли полностью уничтожить самолет.

В частности, метка на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 была расположена в районе центрального топливного бака. Он, в свою очередь, находится над центропланом – ключевым элементом конструкции, который обеспечивает прочность самолета и принимает основные нагрузки.

В то же время пожар самолета в районе центроплана приводит, в зависимости от времени горения и температуры, к необратимой потере прочности конструкции или просто ее уничтожению. Особенно учитывая то, что сплавы алюминия, которые используются в авиации, имеют температуру плавления около 650 градусов,

– объяснили в Defense Express.

В случае с Ту-95МС схема поражения более сложная – удар пришелся в крыло между фюзеляжем и внутренним двигателем. В этом месте расположен один из топливных баков и четырехлонжеронная конструкция корня крыла. Это нагруженный элемент, поскольку здесь крепится пилон для ракет, а также размещены двигатель и шасси.

Поражение российских самолетов в топливные баки приводило к масштабному пожару и полному уничтожению стратегических бомбардировщиков – после этого они уже не подлежат ремонту.

По словам аналитиков, хотя кадры поражения Ту-160 до сих пор не обнародованы, а на фото СБУ не видно, куда именно должны были целиться дроны, вероятные уязвимые зоны самолета можно предсказать. Таким местом считается небольшой топливный бак над центропланом или, как альтернатива, главный топливный бак в хвостовой части.

Отметим, что эффективность таких ударов на прямую зависит от наличия топлива, т.е. того, готовился ли самолет к вылету. А это значит, что селекция целей, какие борта и когда поражать, была одним из ключевых элементов операции,

– подытожили в Defense Express.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, операция "Паутина" продемонстрировала, чего действительно стоит Россия. По словам президента, именно Украина способна остановить Россию и предотвратить распространение ее агрессивной войны.