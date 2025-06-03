Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, прокомментировав результаты операции "Паутина". По его словам, сейчас в России начнут разбираться со всеми последствиями.

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Чего ожидать от России

По мнению Криволапа, конечно, сейчас разные россияне начнут кричать об "акции возмездия" и все такое. Сомнительно, что они будут применять пуски из стратегической авиации в ближайшее время. Но и такой вариант не стоит отбрасывать.

Не думаю, что они сейчас способны на это. С этим может быть достаточно большая пауза. Там сейчас руководители разного уровня в больницы попадают, а могут и вылетать из окна. Будет шумная история. Фуры все трясут. Людей, которые "гекают", а таких пол России, сейчас выискивают. Видимо, им сейчас совсем не до Украины,

– сказал Криволап.

Несмотря на это, не стоит забывать, что оккупанты имеют другие возможности наносить удары по Украине. В частности они способны бить баллистикой из комплексов "Искандер" или с тех же самолетов МиГ-31К.

Добавим, в Центре противодействия дезинформации рассказали, что Украине удалось уничтожить по меньшей мере 13 российских самолетов. Еще больше – повреждено. Также в СБУ подтвердили, что в целом удалось повредить 41 самолет, среди которых были А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.