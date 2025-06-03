Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, прокоментувавши результати операції "Павутина". За його словами, зараз в Росії почнуть розбиратися з усіма наслідками.

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Чого очікувати від Росії

На думку Криволапа, звісно, зараз різні росіяни почнуть кричати про "акцію возмєздія" і все таке. Сумнівно, що вони будуть застосовувати пуски зі стратегічної авіації найближчим часом. Але й такий варіант не варто відкидати.

Не думаю, що вони зараз здатні на це. З цим може бути досить велика пауза. Там зараз керівники різного рівня в лікарні попадають, а можуть і вилітати з вікна. Буде шумна історія. Фури всі трусять. Людей, які "гекають", а таких пів Росії, зараз вишукують. Мабуть, їм зараз зовсім не до України,

– сказав Криволап.

Попри це, не варто забувати, що окупанти мають інші можливості завдавати ударів по Україні. Зокрема вони здатні бити балістикою з комплексів "Іскандер" або з тих же літаків МіГ-31К.

Додамо, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що Україні вдалося знищити щонайменше 13 російських літаків. Ще більше – пошкоджено. Також в СБУ підтвердили, що загалом вдалося пошкодити 41 літак, серед яких були А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160.