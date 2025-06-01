Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-паблік Каменський пацюк.

Дивіться також Горять "Белая", "Дягілєво", "Оленья" й "Іваново": СБУ відпрацювала про 4 аеродромах стратавіації

Які літаки були знищені на авіабазах "Белая" й "Іваново"

Так, за данними наших джерел в СБУ, на аеродромах уражено більше 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Монітори повідомляють, що попередньо на авіабазі "Белая" в Іркутській області є влучання або ж навіть знищення 3 бортів Ту-95МС, а також низки ТУ-160 й ТУ-22М3. На цю авіабазу було передислоковано більшу частину з всіх Ту-95МС, які здійснювали пуски Х-101 по території України.

Водночас на аеродромі "Іваново" ймовірно було уражено літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛВ А-50.

Що відомо про ураження на інших аеродромах

На "Оленьї", ймовірно, було знищено усі 4 стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС, які розміщувалися на базі. Зазначається, що три борти були споряджені крилатими ракетами Х-101 і готувалися до обстрілів України.

На аеродромі "Дягілєво" могли бути уражені або знищені борти ТУ-95МС/ТУ-22М3, військово ракетні літаки, літаки-дозаправники ІЛ-76/78.

OSINT-аналітики вказують, що загалом на авіабазах перебувало більше 95 бортів стратегічної авіації противника та близько 20 інших літаків.

Спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. Дрони доставляли в Росію під дахами дерев’яних будиночків, які відкривали дистанційно.