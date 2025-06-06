Он не думает, а действует: The Guardian раскрыл, как украинский силовик стал ужасом для Путина

За плечами Василия Малюка много успешных операций. Но "Паутина", безусловно, одна из самых уникальных. Именно атака на российские аэродромы 1 июня заставила западные СМИ говорить о СБУ и ее руководителе с большим восторгом.

Бывший боксер и штангист, 42-летний Василий Малюк сумел нанести серьезную пощечину российской мощи. Именно так о главе СБУ пишет издание The Guardian, передает 24 Канал.

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В чем секрет успеха Василия Малюка

Я уверен, что операции СБУ под руководством Василия Малюка станут темой книг и фильмов. Потому что по сравнению с тем, что делает СБУ сейчас, Голливуд нервно курит в стороне,

– сказал изданию один офицер СБУ на условиях анонимности.

Операция "Паутина" готовилась 18 месяцев и произвела большой эффект на мир и оккупантов. Атака на аэродромы заставила Путина жаловаться Трампу на Украину и угрожать ответом.

Один из украинских чиновников называет Малыша "бульдогом". По его словам, глава СБУ – целеустремленный. Он не размышляет, не колеблется, а действует.

Известно, что Малюк в 17 лет поступил в академию СБУ, а в 2005 году закончил ее с дипломом юриста. Большинство карьеры Малюк провел в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В 2019 году стал заместителем начальника СБУ в своем городе и именно тогда познакомился с Зеленским.

За время своего председательства в СБУ Малюку удалось избавиться от многих предателей. Одна из причин успеха "Паутины" – то, что не было утечки информации.

Считается, что идею "Паутины" придумал не Малюк, она родилась внутри СБУ, но именно он увидел ее потенциал и смог убедить президента.

Военный журналист Юрий Бутусов говорит, что успех операции также стал возможным благодаря тому, что Малюк нарушил иерархию и дал дорогу молодым, решительным агентам. Он сосредоточен на победе в войне, а не на политических интригах. Также, отмечает журналист, Малюк предоставил свободу действий и ресурсы решительным лидерам – часто очень молодым.

Источники говорят, что власть и успех не омрачили Малюку голову. "Если он видит проблемы в руководителях подразделений, то становится жестким. Но в целом он конструктивен. Дает подчиненным столько времени, сколько, по его мнению, нужно для выполнения задач. Управлять легче, когда есть карт-бланш. Но карт-бланш еще надо заслужить. И Малюк его заслужил", – подытожил один из сотрудников СБУ.