Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, за более 100 дней США не достигли ни одного успеха по всем трекам.

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"Это провал внешней политики и военной доктрины администрации Трампа, Соединенных Штатов Америки. Они на всех треках потерпели полное фиаско за эти 120 – 130 дней. Они не имеют никакого успеха", – сказал он.

С одной стороны, Кит Келлог симпатизирует Украине и делает заявления в нашу поддержку. Однако он входит в команду Трампа, поэтому рассказывает о рисках спецоперации "Паутина".

Юрий Романюк считает, что Дональд Трамп хочет иметь и дальше поддерживать дружеские отношения с Россией. Поэтому слушает заявления Путина, что якобы "Украина срывает переговоры".

Напомним, украинские дроны поразили несколько аэродромов. В результате операции "Паутина" было уничтожено 34% стратегической авиации врага.