Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что операция "Паутина" существенно ударила по имиджу России. Видимо, все, кроме Дональда Трампа, увидели, что страна-агрессорка действительно уязвима. Им не удается защитить собственные сверхважные ресурсы. И ответить на это они могут только террором по гражданским.

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В России начнется "паранойя"

Как отметил Богданов, главный миф России о ее неуязвимости сломан. Мир должен понять – если Украина получит достаточно ресурса, то Россия проиграет эту войну. Если же военная помощь будет такой, как сейчас, то в конце концов страна-агрессор потеряет возможность продолжать войну.

И это самый важный момент. Судьба России – определена. Ее поражение сейчас в руках Трампа. Или в руках того, кто его со временем заменит. Стратегическое поражение России определено самим ходом событий и эволюцией российского режима,

– подчеркнул Богданов.

Кроме того, сейчас в России пойдет тотальная "паранойя". Там начнут тщательно трясти каждую фуру, производство дронов и так далее. Будет много административных шагов и ограничений, как это часто делают в диктатурах.

Путин, конечно, будет рассказывать, что ничего страшного не произошло. Но починить самолеты, которые Россия уже не производили – это на годы.

Должны понимать, что упала еще одна красная линия. Оказалось, что российскую ядерную триаду можно атаковать. Эти все заявления о "мести" и так далее. Россия бомбила украинские города до этой операции. Они еще и собрали самолеты на аэродромах, которые ближе к Украине, чтобы сделать самую большую террористическую атаку, когда Украина отвергнет ультиматумы России на переговорах. Но им этого не удалось сделать,

– отметил Богданов.

Единственный способ сделать так, чтобы Россия не терроризировала Украину – это массированные поставки нашему государству оружия. Военный потенциал страны-агрессора должен быть уничтожен. Так Россия не будет угрожать ни Украине, ни остальной Европе. Это должны понять в США.

Добавим, в результате операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. Среди них были А-50, Ту-95, Ту-22М3 и тому подобное.