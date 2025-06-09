Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що операція "Павутина" суттєво вдарила по іміджу Росії. Мабуть, усі, окрім Дональда Трампа, побачили, що країна-агресорка дійсно вразлива. Їм не вдається захистити власні надважливі ресурси. І відповісти на це вони можуть лише терором по цивільних.

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В Росії почнеться "параноя"

Як наголосив Богданов, головний міф Росії про її невразливість зламаний. Світ має зрозуміти – якщо Україна отримає достатньо ресурсу, то Росія програє цю війну. Якщо ж військова допомога буде такою, як зараз, то зрештою країна-агресорка втратить можливість продовжувати війну.

І це найважливіший момент. Доля Росії – визначена. Її поразка зараз в руках Трампа. Або в руках того, хто його з часом замінить. Стратегічна поразка Росії визначена самим ходом подій та еволюцією російського режиму,

– підкреслив Богданов.

Крім того, зараз в Росії піде тотальна "параноя". Там почнуть ретельно трусити кожну фуру, виробництво дронів і так далі. Буде багато адміністративних кроків та обмежень, як це часто роблять в диктатурах.

Путін, звісно, розповідатиме, що нічого страшного не сталося. Але полагодити літаки, які Росія вже не виробляли – це на роки.

Маємо розуміти, що впала ще одна червона лінія. Виявилося, що російську ядерну тріаду можна атакувати. Оці всі заяви про "помсту" і так далі. Росія бомбила українські міста до цієї операції. Вони ще й зібрали літаки на аеродромах, які ближче до України, щоб зробити найбільшу терористичну атаку, коли Україна відкине ультиматуми Росії на переговорах. Але їм цього не вдалося зробити,

– зазначив Богданов.

Єдиний спосіб зробити так, щоб Росія не тероризувала Україну – це масоване постачання нашій державі зброї. Воєнний потенціал країни-агресорки має бути знищений. Так Росія не буде загрожувати ні Україні, ні решті Європи. Це мають зрозуміти у США.

Додамо, внаслідок операції "Павутина" вдалося уразити 41 російський літак. Серед них були А-50, Ту-95, Ту-22М3 тощо.