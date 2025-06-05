Проведение такой операции означает разрушение архитектуры безопасности любой страны. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский, добавив, что Украина изобрела свои инструменты для борьбы с врагом.

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Насколько ощутимы потери для России

Одним из основных инструментов поражения стали FPV-дроны, которые внедряет и совершенствует Украина с начала полномасштабного вторжения. Теперь мы получили возможность наносить ими удары в глубокий тыл врага.

Это существенное изменение архитектуры безопасности любого государства. Поэтому надо тоже готовиться и понимать, что россияне могут применить зеркальные действия.

Удары по аэродромам опровергают любые заявления россиян о том, что они боятся вступления Украины в НАТО и не хотят, чтобы силы Альянса представляли для них угрозу. Это они рассматривают как опасность для себя.

Но мы видим, что в глубине территории России поразили стратегический объект. Более того, один из ключевых элементов ядерной триады. СБУ сообщила, что повреждения получили десяток самолетов, но не уточнили, какие именно последствия поражения,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Многое зависит от того, в какие именно самолеты попали, были ли они заправлены, или имели под крылом ракеты. Конечно, в таком случае последствия значительно больше. Долгое время наши службы смотрели за самолетами, видели, которые эксплуатируют, которые нет, чтобы понимать, что именно нужно поражать. К тому же на видео СБУ видно бортовой номер самолета.

Это феерическая потеря возможностей России, а на политической арене – серьезная пощечина по безопасности и понимание того, что Кремль не такой угрожающий, каким хочет себя рисовать,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Украина в очередной раз показала всему миру, что способна победить Россию, нанести ей значительные удары и привести к падению режима Путина. Для этого нам только нужна помощь в виде дальнобойного оружия и усиления противовоздушной обороны.

К слову, в России назвали операцию "терактом". Представитель Путина рассказал, что диктатору докладывали обо всем, что происходит в режиме реального времени. По факту взрывов уже начали следствие.