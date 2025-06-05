Проведення такої операції означає руйнацію архітектури безпеки будь-якої країни. Таку думку 24 Каналу висловив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, експерт з авіації та колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський, додавши, що Україна винайшла свої інструменти для боротьби з ворогом.

Читайте також Які літаки стратегічної авіації втратила Росія, скільки коштують і чи продовжить ракетний терор

Наскільки відчутні втрати для Росії

Одним з основних інструментів ураження стали FPV-дрони, які впроваджує та вдосконалює Україна від початку повномасштабного вторгнення. Тепер ми здобули можливість завдавати ними удари в глибокий тил ворога.

Це суттєва зміна архітектури безпеки будь-якої держави. Тому треба теж готуватися і розуміти, що росіяни можуть застосувати дзеркальні дії.

Удари по аеродромах спростовують будь-які заяви росіян про те, що вони бояться вступу України в НАТО й не хочуть, щоб сили Альянсу становили для них загрозу. Це вони розглядають як небезпеку для себе.

Але ми бачимо, що в глибині території Росії уразили стратегічний об'єкт. Ба більше, один з ключових елементів ядерної тріади. СБУ повідомила, що пошкоджень зазнали десяток літаків, але не уточнили, які саме наслідки ураження,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Багато чого залежить від того, в які саме літаки поцілили, чи були вони заправлені, чи мали під крилом ракети. Звісно, у такому випадку наслідки значно більші. Тривалий час наші служби дивилися за літаками, бачили, які експлуатують, які ні, щоб розуміти, що саме потрібно вражати. До того ж на відео СБУ видно бортовий номер літака.

Це феєрична втрата можливостей Росії, а на політичній арені – це серйозний ляпас щодо безпеки й розуміння того, що Кремль не такий загрозливий, яким хоче себе малювати,

– додав Анатолій Храпчинський.

Україна вкотре показала всьому світу, що спроможна перемогти Росію, завдати їй значних ударів та призвести до падіння режиму Путіна. Для цього нам лише потрібна допомога у вигляді далекобійної зброї та посилення протиповітряної оборони.

До слова, у Росії назвали операцію "терактом". Речник Путіна розповів, що диктатору доповідали про все, що відбувається у режимі реального часу. За фактом вибухів уже розпочали слідство.