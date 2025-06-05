Однак, є інформація, що атака може бути здійснена у ніч на 6 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву нардепа і полковника СБУ Романа Костенка в ефірі телеканалу Еспресо.TV.
Про джерела своєї інформації він не повідомив.
Росія нібито готує "удар-відповідь" по Україні. Коли й куди битиме країна-терористка достеменно невідомо.
Однак, є інформація, що атака може бути здійснена у ніч на 6 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву нардепа і полковника СБУ Романа Костенка в ефірі телеканалу Еспресо.TV.
Про джерела своєї інформації він не повідомив.