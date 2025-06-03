У коментарі пропагандистам речник Путіна Дмітрій Пєсков розповів, як його хазяїн дізнався про катастрофу, яка коїлася на російських аеродромах, та вибухи на залізницях, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи зможе Росія відновити втрати авіації після спецоперації "Павутина": аналіз Defense Express

Що сказали у Москві

У Пєскова спитали, як диктатор відреагував на події 1 червня, і якою буде відповідь Росії на дії українців.

"Ми говорили, що президент отримував інформацію про те, що сталося, у режимі онлайн. Це перше. Також триває слідство. І була відповідна заява міністерства оборони Росії", – зазначив чиновник.

Він порадив дочекатися результатів слідства та орієнтуватися на заяви російського оборонного відомства.

Нагадаємо, що у міноборони країни-агресорки назвали вибухи на аеродромах "терактом". Також там применшили втрати у ході операції "Павутина". Окупанти стверджують, що на військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі атаки були відбиті.

У Мурманській та Іркутській областях внаслідок запуску FPV-дронів з території, що розташована в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки.