Таких "отчаянных" россиян планируют наградить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Смотрите также СБУ разгромила 5 аэробаз России: зона поражения дронов охватила треть страны

Награды для россиян

СБУ провела уникальную операцию "Паутина" на территории России 1 июня. Ее результатом стало поражение 41 самолета стратегической авиации врага.

Россияне жаловались, что их атаковали дроны, которые вылетали из фур и других транспортных средств. Некоторые из жителей Иркутска решили отбиваться от беспилотников собственноручно.

Мужчины пытались помешать вылету дронов: смотрите видео очевидцев происшествия

Пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева заявляют, что в областной администрации обратили внимание на распространившееся в сети видео.

По словам Кобзева, в рамках оперативного штаба чиновники "дадут оценку действиям россиян и примут решение о возможных поощрениях".

Всего 1 июня СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам в России. Самолеты пылали на аэродромах "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязани, "Оленья" под Мурманском и "Иваново" в Ивановской области.