Таких "відчайдушних" росіян планують нагородити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Нагороди для росіян

СБУ провела унікальну операцію "Павутина" на території Росії 1 червня. Її результатом стало ураження 41 літака стратегічної авіації ворога.

Росіяни скаржилися, що їх атакували дрони, які вилітали з фур та інших транспортних засобів. Деякі з жителів Іркутська вирішили відбиватися від безпілотників власноруч.

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Пропагандистські ЗМІ з посиланням на губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва заявляють, що в обласній адміністрації звернули увагу на відео, що поширилося в мережі.

За словами Кобзєва, в рамках оперативного штабу посадовці "дадуть оцінку діям росіян і ухвалять рішення про можливі заохочення".

Загалом 1 червня СБУ відпрацювала відразу по 4 військових аеродромах у Росії. Літаки палали на аеродромах "Бєлая" в Іркутській області, "Дягілєво" в Рязані, "Оленья" під Мурманськом та "Іваново" в Івановській області.