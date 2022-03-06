Операция по обороне Чернигова продолжается, – Генштаб ВСУ
Источник:Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на утро 6 марта наши бойцы на Северщине проводят операции по обороне Чернигова.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Важно Основные усилия наших военных сосредоточены на обороне Мариуполя, – Генштаб ВСУ
Какая ситуация в Чернигове
Российские военные цинично и жестоко обстреливают жилые районы Чернигова. Оккупанты 5 марта даже использовали неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.
В то же время группировка Воздушных сил ВС Украины сосредоточила усилия:
- для отражения ракетно-авиационных ударов противника,
- на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
Всего за 10 дней войны потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.
Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. В результате сопротивления всего украинского народа противник деморализован,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что те резервы российских оккупантов, которые поступают на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел.
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