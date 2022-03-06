Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Важливо Основні зусилля наших військових зосереджені на обороні Маріуполя, – Генштаб ЗСУ

Яка ситуація у Чернігові

Російські військові цинічно та жорстоко обстрілюють житлові райони Чернігова. Окупанти 5 березня навіть використали некеровані авіабомби ФАБ-500.

Водночас угруповання Повітряних сил ЗС України зосередило зусилля:

для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника,

на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

Загалом за 10 днів війни втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Внаслідок супротиву всього українського народу противника деморалізовано,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що ті резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ.

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