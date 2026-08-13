Боец спецподразделения ГУР "Артан" Артем Ракитин рассказал 24 Каналу, что захват платформ не был самоцелью. По его словам, основная задача подразделения заключалась в другом.

Для чего Украине были нужны "вышки Бойко"

Артем Ракитин пояснил, что работа на газодобывающих платформах была частью более широких операций в Черном море. В частности, через них украинские военные выполняли задачи, связанные с Крымом.

Когда ребята вошли, взяли позицию Бойко – основной задачей и целью подразделения был полуостров Крым, мыс Тарханкут. Мы проходили транзитом, где-то дозаправлялись, там были какие-то комбинации, о которых я не могу говорить. Но основная цель – зайти на полуостров, выполнить свою работу и вернуться обратно,

– пояснил боец.

По его словам, операции в акватории Черного моря существенно отличаются от боевых действий на суше. Там практически нет возможности укрыться от противника.

Важно! Успешная деоккупация "башен Бойко" в 2023 году лишила российскую армию возможности вести радиолокационную разведку и контролировать акваторию Черного моря. Во время этой двухнедельной миссии бойцам пришлось отражать атаки российской авиации с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов. Благодаря этому Украина вернула под свой контроль стратегические объекты, которые находились под российской оккупацией еще с 2014 года.

Боец "Артана" подчеркнул, что россияне круглосуточно контролировали акваторию Черного моря, поэтому остаться незамеченными было практически невозможно.

По нам стреляли. И не один раз. И вертолет вылетал с осветительными ракетами, и тридцаткой обстреливал,

– сказал он.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" подробнее об операции: видео

Ракитин рассказал, что российские вертолеты использовали осветительные ракеты для поиска украинских сил в море, а самолеты регулярно наносили удары по обнаруженным целям.

Несмотря на постоянный контроль со стороны противника и сложные условия в море, украинские спецназовцы продолжали выполнять задачи, связанные с операциями на территории временно оккупированного Крыма.