Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Артем Ракітін розповів 24 Каналу, що захоплення платформ не було самоціллю. За його словами, основним завданням підрозділу було дещо інше.

Для чого Україні були потрібні "вишки Бойка"

Артем Ракітін пояснив, що робота на газовидобувних платформах була частиною ширших операцій у Чорному морі. Зокрема, через них українські військові виконували завдання, пов'язані з Кримом.

Коли хлопці зайшли, забрали позицію Бойка – основна задача і мета підрозділу була півострів Крим, мис Тарханкут. Ми проходили транзитом, десь робили дозаправку, там були якісь комбінації, про які я не можу сказати. Але основна мета – зайти на півострів, зробити свою працю і повернутися назад,

– пояснив боєць.

За його словами, операції в акваторії Чорного моря суттєво відрізняються від бойових дій на суходолі. Там практично немає можливості сховатися від противника.

Важливо! Успішна деокупація "вишок Бойка" у 2023 році позбавила російську армію можливості вести радіолокаційну розвідку та контролювати акваторію Чорного моря. Під час цієї двотижневої місії бійцям довелося відбивати атаки російської авіації за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів. Завдяки цьому Україна повернула під свій контроль стратегічні об'єкти, які перебували під російською окупацією ще з 2014 року.

Боєць "Артану" наголосив, що росіяни цілодобово контролювали акваторію Чорного моря, тому залишитися непоміченими було практично неможливо.

По нас працювали. І не один раз. І вертушка виходила з освітлювальними, і тридцяткою прострілювала,

– сказав він.

Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" детальніше про операцію: відео

Ракітін поділився, що російські гвинтокрили використовували освітлювальні ракети для пошуку українських сил у морі, а літаки регулярно завдавали ударів по виявлених цілях.

Попри постійний контроль з боку противника та складні умови в морі, українські спецпризначенці продовжували виконувати завдання, пов'язані з операціями на території тимчасово окупованого Криму.