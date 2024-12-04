На Харьковщине в лесу под Липцами россияне обустроили огромную систему подземных тоннелей и "нор"

Украинские военные во время многомесячной операции освободили территории в районе села Липцы на Харьковщине. Там оккупанты успели обустроить ряд тоннелей, "нор", блиндажей и окопов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью участников операции. Отмечается, что различные фазы операции продолжались с мая по октябрь 2024 года.

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Как россияне обустроили позиции под Липцами

По словам участников операции на Харьковщине, особая сложность ее заключалась именно в участке местности: территории были покрыты густыми насаждениями, что не давали возможности видеть дальше, чем на 15 – 20 метров. Также препятствием было большое количество глубоких оврагов, которыми приходилось продвигаться при абсолютном преимуществе вражеских войск, занимавших позиции на высоте.

Военные рассказали, что россияне имели достаточно времени, чтобы обустроить на местности ряд тоннелей, "нор", блиндажей, окопов и других инженерных сооружений. Поэтому украинским разведчикам приходилось штурмовать позиции, ожидая опасности в любой момент.

Из-за сложного рельефа местности враг не мог атаковать нас с помощью FPV-дронов. Однако не могли применять их и мы. Сбросы – другое дело. От них буквально не было куда деваться. Над головой висело по два-три дрона минимум,

– рассказал офицер спецподразделения "Кракен" с позывным "Мотыль".

По словам военных, украинские спецназовцы сосредоточились на том, чтобы отрезать врага от обеспечения. Только после взятия критически важных для россиян точек под огневой контроль, штурмовые группы продвигались вперед.

Наши специалисты по БПЛА постоянно искали маршруты врага, а также цели для артиллерии. Корректировали удары как нашей арты по позициям россиян, так и работу смежных подразделений. В основном занимались именно этим и контрбатарейной борьбой,

– поделился командир отделения "Легиона "Свобода России" "Бланш".

Операция украинских военных под Липцами заставила россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии. Также оккупантам пришлось корректировать свои стратегические планы и перебрасывать в Харьковскую область дополнительные силы, которые они планировали задействовать в Курской области.