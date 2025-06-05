Ранее Россия не держала там свою стратегическую авиацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Россияне прячут свои бомбардировщики в Анадыре

Авиабаза и по совместительству гражданский аэропорт "Анадырь" ("Угольный") находится в 6,6 тысячах километров от Украины и только 500 от США.

На публичном снимке спутника Sentenel от ESA за 4 июня на площадке видно довольно большой самолет. И даже учитывая низкое разрешение снимка, его достаточно для идентификации именно Ту-160 с размахом крыла до 55,7 метра и характерным "распластанным" фюзеляжем созданным по интегральной схеме.

Еще 2 июня на авиабазе этого самолета не было, как и в предыдущие несколько месяцев. Последний раз Россия размещала там стратегическую авиацию в 2024 году в рамках военных учений.

Вероятнее всего, размещение стратегического бомбардировщика Ту-160 на авиабазе в Анадыре связано с попытками России обезопасить этот самолет от потенциальных атак со стороны Сил обороны Украины. При этом его защищает не так расстояние до Украины, которое превышает 6,6 тысяч километров, а то, что до базы нет дорожного сообщения, и фура с дронами туда не доедет.

Фуры СБУ смогут достать до Анадыря в 2130-х годах

Как бы странно это ни звучало, прямое автомобильное сообщение с этой частью Чукотки отсутствует. Есть только сезонные маршруты, которыми пользуются разве что участники экспедиций на вездеходах. Вся транспортная связь сведена к воздушному и частично – морскому, во время короткого периода открытой навигации.

Тем не менее, в 2012 году стартовало строительство трассы Колыма – Анадырь. По замыслу, она должна была быть готова к концу 2024 года, но по состоянию на конец прошлого года построено лишь 230 километров из необходимых 2,3 тысячи. То есть за 10 лет проложено лишь 10% пути. Такими темпами завершение строительства возможно только через 200 лет – ближе к 2130-м.

Впрочем, даже с учетом удаленности базы, боевое применение Ту-160 для ударов по Украине из этого региона выглядит маловероятным. Да и сами такие удары случаются редко: последний раз Ту-160 применяли 26 мая 2025 года, 17 ноября 2024 года и 18 мая 2023 года.

Интересно, что авиабаза "Анадырь" расположена всего в 500 килокметрах от США. Очевидно, в Кремле считают это более безопасным, чем держать бомбардировщики на аэродромах "Оленья" или "Белая".