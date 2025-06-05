Раніше Росія не тримала там свою стратегічну авіацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Росіяни ховають свої бомбардувальники в Анадирі

Авіабаза та за сумісництвом цивільний аеропорт "Анадирь" ("Уґольний") знаходиться за 6,6 тисяч кілометрів від України і лише 500 від США.

На публічному знімку супутника Sentenel від ESA за 4 червня на майданчику видно доволі великий літак. І навіть враховуючи низьку роздільну здатність знімку, її достатньо для ідентифікації саме Ту-160 з розмахом крила до 55,7 метра та характерним "розпластаним" фюзеляжем створеним за інтегральною схемою.

Ще 2 червня на авіабазі цього літака не було, як і у попередні кілька місяців. Востаннє Росія розміщувала там стратегічну авіацію у 2024 році в межах військових навчань.

Найімовірніше, розміщення стратегічного бомбардувальника Ту-160 на авіабазі в Анадирі пов’язане з намаганнями Росії убезпечити цей літак від потенційних атак з боку Сил оборони України. При цьому його захищає не так відстань до України, яка перевищує 6,6 тисячі кілометрів, а те, що до бази немає дорожного сполучення, і фура з дронами туди не доїде.

Фури СБУ зможуть дістати до Анадиря у 2130-х роках

Як би дивно це не звучало, пряме автомобільне сполучення з цією частиною Чукотки відсутнє. Є лише сезонні маршрути, якими користуються хіба що учасники експедицій на всюдиходах. Увесь транспортний зв’язок зведений до повітряного і частково – морського, під час короткого періоду відкритої навігації.

Тим не менш, у 2012 році стартувало будівництво траси Колима – Анадир. За задумом, вона мала бути готовою до кінця 2024 року, але станом на кінець минулого року збудовано лише 230 кілометрів з необхідних 2,3 тисячі. Тобто за 10 років прокладено лише 10% шляху. Такими темпами завершення будівництва можливе лише за 200 років – ближче до 2130-х.

Втім, навіть із врахуванням віддаленості бази, бойове застосування Ту-160 для ударів по Україні з цього регіону виглядає малоймовірним. Та й самі такі удари трапляються рідко: востаннє Ту-160 застосовували 26 травня 2025 року, 17 листопада 2024 року та 18 травня 2023 року.

Цікаво, що авіабаза "Анадирь" розташована всього у 500 кілокметрах від США. Вочевидь, у Кремлі вважають це безпечнішим, ніж тримати бомбардувальники на аеродромах "Оленья" чи "Бєлая".