У Зеленского четко ответили, остановят ли США передачу оружия после операции в Иране

В случае длительной войны на Ближнем Востоке Зеленский предположил, что США могут уменьшить поставки ПВО и ракет к ним для Украины. Хотя Трамп заявил, что российско-украинская война остается в приоритете. У Европы денег для закупки американского оружия для передачи Украине в рамках программы PURL хватит.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что европейцы хотя и медленно, но осознают, что следует вкладывать финансы в собственную безопасность. Поэтому страны ЕС переориентируют бюджеты.

Европа будет давить на США в вопросе Украины

Как отметил советник ОПУ, европейцы поняли, что стоит инвестировать в собственное производство оружия, а также в закупку его в США. Подоляк убежден, что несмотря на военную операцию в Иране, Вашингтон продолжит продавать свое вооружение.

Различные войны – это разные форматы использования оружия. Война, которая продолжается сегодня в Украине, совсем не такая, как на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты будут передавать вооружение, как и разведывательную информацию, потому что для Европы Украина является сейчас базовым элементом безопасности,

– озвучил Подоляк.

По его словам, Европа будет давить на США, а Штаты все больше зависят от лояльности европейских партнеров. Подоляк объяснил, что европейцы должны быстро принимать решения в пользу Вашингтона и наоборот: тот в их пользу.

"В США есть понимание, что такое глобальное противостояние, партнерство и кто есть кто в этом, почему Украина – это союзник. Европа несмотря на то, что продолжает свои традиционные гуманитарные дискуссии (по экологии, гендерного права, мигрантов), это нормально, ведет их и на тему того, какой должна быть безопасность. Поэтому для Украины здесь совсем другие сегодня возможности", – подытожил Подоляк.

Заметьте! Член Республиканской партии Борис Пинкус убежден, что Трамп не предаст интересы Украины и отметил, что делает такие выводы, имея информацию от его окружения. Он рассказал, что от США сейчас поступают определенные виды вооружения, о которых публично не озвучивается. Он также прогнозирует, что когда Трамп завершит операцию в Иране, он будет разговаривать с Путиным совершенно по-другому, чем это было раньше.

