Об этом в эфире 24 Канала отметил советник Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что европейцы хотя и медленно, но осознают, что следует вкладывать финансы в собственную безопасность. Поэтому страны ЕС переориентируют бюджеты.
Европа будет давить на США в вопросе Украины
Как отметил советник ОПУ, европейцы поняли, что стоит инвестировать в собственное производство оружия, а также в закупку его в США. Подоляк убежден, что несмотря на военную операцию в Иране, Вашингтон продолжит продавать свое вооружение.
Различные войны – это разные форматы использования оружия. Война, которая продолжается сегодня в Украине, совсем не такая, как на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты будут передавать вооружение, как и разведывательную информацию, потому что для Европы Украина является сейчас базовым элементом безопасности,
– озвучил Подоляк.
По его словам, Европа будет давить на США, а Штаты все больше зависят от лояльности европейских партнеров. Подоляк объяснил, что европейцы должны быстро принимать решения в пользу Вашингтона и наоборот: тот в их пользу.
"В США есть понимание, что такое глобальное противостояние, партнерство и кто есть кто в этом, почему Украина – это союзник. Европа несмотря на то, что продолжает свои традиционные гуманитарные дискуссии (по экологии, гендерного права, мигрантов), это нормально, ведет их и на тему того, какой должна быть безопасность. Поэтому для Украины здесь совсем другие сегодня возможности", – подытожил Подоляк.
Заметьте! Член Республиканской партии Борис Пинкус убежден, что Трамп не предаст интересы Украины и отметил, что делает такие выводы, имея информацию от его окружения. Он рассказал, что от США сейчас поступают определенные виды вооружения, о которых публично не озвучивается. Он также прогнозирует, что когда Трамп завершит операцию в Иране, он будет разговаривать с Путиным совершенно по-другому, чем это было раньше.
Повлияет ли война в Иране на поставки оружия Украине: мнения экспертов
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, что США в рамках операции в Иране используют ЗРК Patriot, чтобы защитить свои базы от ударов, и определенные виды ракеты к самолетам F-16. Он прогнозирует, что задержка вооружения со стороны США для Украины может произойти, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся. Однако он подчеркнул, что американцы готовились к такой военной операции, поэтому и оружие для себя накопили.
Политолог Олег Саакян считает, что война в Иране может отразиться на поставках вооружения для нашей страны. В частности он озвучил о рисках, что Вашингтон может начать задерживать военные пакеты. Однако он убежден, что Украине удастся найти альтернативу, если так произойдет.
- Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс высказал предположение, что обострение на Ближнем Востоке повлияет на глобальные поставки ракет для ПВО и может спровоцировать задержки передачи вооружения для Украины. Объем ракет для Patriot в США составляет почти 700 единиц, в Европе такое оружие не изготавливают.