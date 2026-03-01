Россия проигрывает позиции: политтехнолог ответил, как на Путина повлияет война на Ближнем Востоке

Ранее Москва и Тегеран заключили стратегическое соглашение. Хотя Иран очень важный союзник для России, однако Владимир Путин не помог иранскому режиму.

Политтехнолог Олег Постернак заметил 24 Каналу, что из-за войны на Ближнем Востоке влияние Путина сокращается. В целом Россия теряет свои внешнеполитические позиции, что влияет на ее поддержку и имидж.

Почему это большой удар для Путина?

Олег Постернак подчеркнул, что Путин уже не впервые "бросает" своих союзников. Поэтому партнерство с Россией абсолютно ненадежное. Сейчас снижаются возможности Путина влиять и совершать различные действия.

"Россия проигрывает свои внешнеполитические позиции по всем микрорегионам. Причина – все ресурсы она "съедает" для войны в Украине. Это также большой удар по репутации Путина, международному престижу России, дальнейшей поддержке ВПК", – пояснил политтехнолог.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Путин потерял трех ближайших друзей чуть больше чем за год и не помог ни одному. Говорится об аятолле Ирана Али Хаменеи, Николасе Мадуро в Венесуэле, а еще раньше – Башара Асада в Сирии. Россия не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается. Свержение диктаторов продолжится, поэтому падение Путина также неизбежно.

Какова реакция России на события в Иране?