Россия проигрывает позиции: политтехнолог ответил, как на Путина повлияет война на Ближнем Востоке
- Из-за войны на Ближнем Востоке влияние Владимира Путина сокращается, что ухудшает внешнеполитические позиции России.
- Россия теряет репутацию из-за ненадежности в партнерстве и сосредоточения ресурсов на войне в Украине.
Ранее Москва и Тегеран заключили стратегическое соглашение. Хотя Иран очень важный союзник для России, однако Владимир Путин не помог иранскому режиму.
Политтехнолог Олег Постернак заметил 24 Каналу, что из-за войны на Ближнем Востоке влияние Путина сокращается. В целом Россия теряет свои внешнеполитические позиции, что влияет на ее поддержку и имидж.
Почему это большой удар для Путина?
Олег Постернак подчеркнул, что Путин уже не впервые "бросает" своих союзников. Поэтому партнерство с Россией абсолютно ненадежное. Сейчас снижаются возможности Путина влиять и совершать различные действия.
"Россия проигрывает свои внешнеполитические позиции по всем микрорегионам. Причина – все ресурсы она "съедает" для войны в Украине. Это также большой удар по репутации Путина, международному престижу России, дальнейшей поддержке ВПК", – пояснил политтехнолог.
Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Путин потерял трех ближайших друзей чуть больше чем за год и не помог ни одному. Говорится об аятолле Ирана Али Хаменеи, Николасе Мадуро в Венесуэле, а еще раньше – Башара Асада в Сирии. Россия не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается. Свержение диктаторов продолжится, поэтому падение Путина также неизбежно.
Какова реакция России на события в Иране?
Российский МИД опубликовал заявление, в котором прокомментировал то, что США и Израиль атаковали Иран. Там отметили, что "безрассудная вооруженная агрессия США и Израиля не спровоцирована". Там хотят "немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования". Россия даже готова способствовать поиску пути мирного решения конфликта.
Владимир Путин отреагировал на гибель Али Хаменеи. Российский диктатор назвал это "циничным убийством". Он заявил, что Хаменеи был "выдающимся государственным деятелем", который "внес значительный вклад в отношения между Россией и Ираном".