США потенциально получат доступ к изучению российских образцов оружия в Венесуэле

Соединенные Штаты заинтересованы в разоружении Венесуэлы. Она благодаря многолетним поставкам из России обладает одними из самых мощных вооруженных сил в Южной Америке.

Американские специалисты будут иметь доступ к российским видам вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Как США могут получить информацию о российском оружии в Венесуэле?

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро непосредственно в Каракасе в ночь на 3 января в Вашингтоне заявили о намерении временно взять управление страной под свой контроль до момента безопасной передачи власти. Параллельно был объявлен курс на возвращение контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы – государства с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.

В случае реализации этих планов в рамках доктрины Монро и прихода к власти лояльного США правительства американские специалисты получат доступ ко всему арсеналу венесуэльских вооруженных сил, в том числе и к вооружению, которое Россия передавала Каракасу в последние годы.

Речь идет о ряде систем, детальное изучение которых представляет значительный интерес для Пентагона – даже с учетом того, что многие образцы российской техники уже могли попасть в США через Украину.

Среди наиболее ценных для анализа – зенитные ракетные комплексы С-300ВМ, поставленные Россией Венесуэле в 2013 году в составе двух дивизионов. Также в октябре 2025 года РФ несколькими рейсами Ил-76ТД перебросила в страну неустановленное количество ЗРГК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2". Последние поступали в Венесуэлу и раньше – в период с 2009 по 2015 год. Учитывая то, что Москва продолжает экспортировать системы ПВО, в частности в Иран, техническая информация об этих комплексах имеет безусловную ценность. В то же время часть ПВО могла быть уничтожена во время американской операции – на видео уже зафиксировано поражение по меньшей мере одного "Бук-М2".

Отдельный интерес для США представляют истребители Су-30МКВ, которые Каракас начал получать еще в 2006 году. Сейчас на вооружении находится 21 такой самолет, три были потеряны. Особого внимания могут заслуживать ракеты "воздух–воздух" Р-77 – одна из самых современных российских авиационных ракет.

Потенциально интересны и 300-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Смерч", которые вместе с С-300ВМ были переданы Венесуэле в 2009 году в количестве 12 единиц. Кроме российского вооружения, внимание американских специалистов могут привлечь иранские разведывательно-ударные БПЛА Mohajer-6, которые Каракас получил не позднее 2020 года, а также китайские амфибийные БМП VN-16 (Type 05, ZBD-05).

В то же время будущее правительство Венесуэлы неизбежно столкнется с необходимостью замены значительной части российского вооружения на американское. Вашингтон заинтересован не только в доступе к технике, но и в ослаблении одних из самых сильных вооруженных сил региона и переводе Каракаса на западные стандарты вооружения.

В результате значительная часть техники может впоследствии оказаться на продаже или просто быть списанной и оставленной без обслуживания. Кроме уже упомянутых систем, венесуэльская армия имеет на вооружении 92 танка Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 САУ 2С19 "Мста-С", 13 САУ 2С23 "Нона-СВК", 24 РСЗО "Град", а также несколько десятков вертолетов Ми-17, Ка-29 и Ка-31, эксплуатация которых без участия РФ фактически невозможна.

