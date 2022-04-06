Операция "Свиньи на гриле", или Почему оккупанты сбежали из-под Киева и Чернигова

Меня возмутило до глубины души то, что сейчас распространяется, причем довольно массированно, в украинском сегменте – нарратив о том, что Российская Федерация и ее оккупационные войска сами вышли из Черниговской и Киевской области, ни одна украинская армия эти районы, населенные пункты и города не освобождала, потому что Россия просто захотела взять и сама выйти.

Операция "Горячая сковорода"

Почему выйти? Ну, пожалуй, потому что первая фаза так называемой "спецоперации" завершилась успешно. Для 16 батальонно-тактических групп, которые, в принципе, были полностью нивелированы, умножены на 0. Что ж, этот нарратив вполне объясним, по каким причинам сейчас распространяется. Поэтому я хотел бы уделить ему немного внимания.

Важно Дыхание смерти: о чем сейчас говорят российские оккупанты

Прежде всего отмечу, что РФ сама лично из Черниговской и Киевской областей не шла абсолютно. Ее оттуда погнали, как трусливую обожженную псину. Ее войска опозорились практически с первых часов полномасштабного вторжения. Их жгли 24 февраля, как свиней на гриле. 25 февраля жгли, как свиней на гриле. 26 февраля. И так – фактически в течение всего этого времени: их жгли, мочили и уничтожали.

Урожай 200-х и 300-х

Именно весьма серьезные, непредсказуемые для российского командования потери российских оккупационных войск на севере Украины, в Черниговской и Киевской областях, привели к тому, что Россия не смогла в течение месяца компенсировать эти потери, восстановить их. И, тем более, у нее не оказалось в наличии ресурсов для того, чтобы достаточно длительное время эти области содержать.

Украина втянула РФ с первых дней ее полномасштабного вторжения в войну на истощение. И именно северный плацдарм фактически первый и истощился.

Сергей Шойгу назвал это "успешным завершением первой фазы". Чем-то вроде этого еще назвала целый ряд других официальных лиц в РФ. Именно так "успешное завершение первой фазы" так называемой "спецоперации" стало аббревиатурой полного фиаско и тотального, абсолютного провала российского вторжения с тысячами 200-х, десятками тысяч 300-х, сотнями, а, по-моему, уже даже более тысячей пленных ну и, конечно же, тысячи единиц уничтоженной техники. Вот так ушла сама российская армия из Черниговской и Киевской областей. Ее погнали.

Советуем Под Киевом мир увидел лишь первую главу российского нацизма

Орду задушили в "объятиях"

Но это еще не все. Дело в том, что когда наши Вооруженные силы осуществляли контрнаступательные действия на Северном плацдарме, ряд российских подразделений оказался в окружении. В то время, как основные части шли обратно в Беларусь, поджав хвосты, именно эти подразделения российских оккупационных войск, оказавшихся в окружении, планомерно, ежедневно, ежечасно уничтожались.

Россияне оставили свои войска на убой, на верную смерть в окружении. "Своих не бросаем", да? Серьезно? А сколько их разбросано вдоль дорог Черниговской и Киевской областей на обочинах? Кое-кого обгрызли уже собаки, вороны обклевали. "Своих не бросаете".

Даже больше – те, которых покинули в окружении (а их немало) и в тех городах, которые фактически были блокированы ВСУ, многие российские оккупанты переодевались в гражданскую одежду и даже бросали наворованное. Таких видео и фото – огромное количество, когда буквально в лесопосадках лежат десятки единиц обмундирования российской армии, автоматы, снаряжение ну и, конечно же, намародеренное. А где же, собственно, владельцы этого всего? А они переоделись в штатское и пытались бежать, пытались бежать по лесам, окольными путями в сторону Беларуси. Так вот "своих не бросаем".

Когда наши Вооруженные Силы заходили в тот или иной населенный пункт, проводилась зачистка. Во время этой зачистки уничтожались остававшиеся там подразделения российских войск. То есть никто просто так оттуда не уходил – оставались группы прикрытия. Но, грубо говоря, эти группы прикрытия просто оказывались в том самом окружении, и им суждено было лишь полное уничтожение.

Достойно внимания Почему русские в 50 раз хуже немецких нацистов

А сколько россиян находили по подвалам, по лесопосадкам, которые вообще прятались и рыскали? Ну, вот так вот Россия "отходила добровольно" из Черниговской и Киевской областей.

Это называется в военном деле отступлением. Ну, это культурно "отступление". В этом случае – это был именно побег. И чтобы этот побег произошел, чтобы этот побег осуществился, украинская армия в течение месяца российских оккупантов долбила 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц. И вот они ушли, как вы называете.

Актуально – российские оккупанты признались, что бегут из Украины, потому что их громят ВСУ: смотрите видео