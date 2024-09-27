Будут разбирать в военных академиях мира, – Кайса Оллонгрен о "блестящей" Курской операции

Экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен положительно оценила Курскую операцию. Она также призвала перестать бояться "красных линий" Путина, которые существуют только в наших головах.

Оллонгрен также считает, что мир должен учиться на военном опыте Украины. Это она сказала в интервью изданию LIGA.net в кулуарах Ялтинской европейской стратегии.

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Курская операция "организована блестяще"

Кайса Оллонгрен считает, что особенно важным является обмен опытом ВСУ, в частности, полученным во время Курской операции.

Она организована блестяще: тактика, секретность, использование различных систем. Думаю, ее потом будут разбирать во всех школьных учебниках и во всех военных академиях мира,

– сказала экс-министр.

Сотрудничество с Украиной она назвала "улицей с двусторонним движением", в частности, в возможностях, тактике и изучении врага.

"Из-за войны в Украине мы изучаем россиян и их способ ведения войны, риторику, в частности о красных линиях", – отметила она.

Также экс-министр считает украинскую военную индустрию креативной и инновационной по всем видам беспилотных систем.

Три года назад никто бы не мог представить, что простые FPV-дроны можно использовать в тех масштабах, как сейчас. Мы видели, как Украина в условиях острого дефицита боеприпасов заменяла их БпЛа. Вы не хотели этого, но вам пришлось. Беспилотники изменили представление о том, как вести войну. Мы все должны учиться использовать беспилотники и для атак, и для защиты жизней военных. У нас нет выбора, кроме как инвестировать значительные средства в беспилотники и учиться в Украине, как их производить в очень короткий срок в очень больших количествах,

– сказала она.