Оллонгрен також вважає, що світ повинен вчитися на військовому досвіді України. Це вона сказала в інтерв'ю виданню LIGA.net у кулуарах Ялтинської європейської стратегії.

Дивіться також Союзникам України бракує грошей для постачання зброї, – Bloomberg

Курська операція "організована блискуче"

Кайса Оллонгрен вважає, що особливо важливим є обмін досвідом ЗСУ, зокрема, здобутим під час Курської операції.

Вона організована блискуче: тактика, секретність, використання різних систем. Думаю, її потім розбиратимуть в усіх шкільних підручниках і в усіх військових академіях світу,

– сказала ексміністерка.

Співпрацю з Україною вона назвала "вулицею із двостороннім рухом", зокрема, у можливостях, тактиці та вивченні ворога.

"Через війну в Україні ми вивчаємо росіян і їхній спосіб ведення війни, риторику, зокрема про червоні лінії", – зауважила вона.

Також ексміністерка вважає українську військову індустрію креативною та інноваційною щодо всіх видів безпілотних систем.

Три роки тому ніхто б не міг уявити, що прості FPV-дрони можна використовувати у тих масштабах, як зараз. Ми бачили, як Україна в умовах гострого дефіциту боєприпасів заміняла їх БпЛа. Ви не хотіли цього, але вам довелось. Безпілотники змінили уявлення про те, як вести війну. Ми всі повинні вчитися використовувати безпілотники і для атак, і для захисту життів військових. У нас немає вибору, окрім як інвестувати значні кошти в безпілотники та вчитись в України, як їх виробляти в дуже короткий термін у дуже великих кількостях,

– сказала вона.