Поэтому никто и не поддержал Россию, и вообще у страны-агрессора нет настоящих друзей и партнеров. Такое мнение 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Россию страны только использовали, как источник дешевой продукции.

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Реакция псевдодрузей России

По словам политолога, военно-политическое руководство Украины всегда подчеркивало, что нашей стране не нужно чужих территорий, что должна понять Россия. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если страна-агрессор хочет стабилизировать ситуацию в Курской области, она должна забрать свои войска из Украины.

Россияне понимают только язык силы. Если международное право предусматривает право на самозащиту и работу на территории врага по военным и инфраструктурным объектам, которые имеют влияние на военные действия, то Украина ничего не нарушила,

– отметил Буряченко.

Именно поэтому, по его словам, фактически никакой реакции от псевдодрузей России не было. Псевдодрузья, ведь, например, в ОДКБ все нашли для себя более серьезных партнеров. Казахстан имеет стратегические отношения с Китаем, Армению Россия "кинула" раньше.

С Россией говорили, пока она была выгодна, пока ее могли "доить". Россия богата ресурсами, имеет ядерные технологии, обеспечивала военным компонентом многие страны Средней Азии, Ближнего Востока, Африки и даже Латинской Америки. Однако друзей у нее нет,

– отметил политолог.

Буряченко добавил, что единственным партнером России можно назвать Северную Корею, но только потому, что эта страна находится в полной изоляции и не имеет другого выбора.

Путин остался сам, он завел Россию в коллапс, катастрофу и международную изоляцию,

– подчеркнул политолог.