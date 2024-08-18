Тому з ніхто і не підтримав Росію, та й загалом у країни-агресорки немає справжніх друзів та партнерів. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Росію країни лише використовували, як джерело дешевої продукції.

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Реакція псевдодрузів Росії

За словами політолога, військове-політичне керівництво України завжди наголошувало, що нашій країні не потрібно чужих територій, що має зрозуміти Росія. Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо країна-агресорка хоче стабілізувати ситуацію в Курській області, вона повинна забрати свої війська з України.

Росіяни розуміють лише мову сили. Якщо міжнародне право передбачає право на самозахист та роботу на території ворога по військових та інфраструктурних об'єктах, які мають вплив на військові дії, то Україна нічого не порушила,

– зауважив Буряченко.

Саме тому, за його словами, фактично ніякої реакції від псевдодрузів Росії не було. Псевдодрузі, адже, наприклад, в ОДКБ всі знайшли для себе серйозніших партнерів. Казахстан має стратегічні відносини з Китаєм, Вірменію Росія "кинула" раніше.

З Росією говорили, поки вона була вигідна, поки її могли "доїти". Росія багата на ресурси, має ядерні технології, забезпечувала військовим компонентом багато країн Середньої Азії, Близького Сходу, Африки та навіть Латинської Америки. Однак друзів у неї немає,

– зазначив політолог.

Буряченко додав, що єдиним партнером Росії можна назвати Північну Корею, але лише через те, що ця країна перебуває в повній ізоляції та не має іншого вибору.

Путін залишився сам, він завів Росію в колапс, катастрофу та міжнародну ізоляцію,

– підкреслив політолог.