Курская операция – это репетиция освобождения Крыма, – Нариман Джелял

Бои в Курской области, как и все остальные действия ВСУ, направлены на достижение единой цели –восстановления территориальной целостности Украины. То есть это подготовка к освобождению оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Об этом заявил Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Операция в Курской области является серьезным сигналом к Кремлю о том, что все предохранители перестают действовать и мир теряет терпение.

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Операция в Курске – это подготовка

По мнению Наримана Джеляла, украинское руководство приняло нестандартное решение, атаковав территорию России. Он убежден, что это продемонстрировало несостоятельность и неготовность российского руководства к такому развитию событий.

Заместитель председателя Меджлиса указал, что речь идет о конкретных шагах в направлении деоккупации Крыма.

Развитие событий, можно сказать, подтверждает озвученное мной ранее предупреждение жителям Крыма, прежде всего гражданам Украины – чтобы они не были опрометчивыми, чтобы не прислушивались к мантре оккупационных властей "все в порядке, ничего не бойтесь". Я делал это не для того, чтобы кого-то напугать, а просто чтобы люди были морально и физически готовы обезопасить себя на момент осуществления деоккупации, то есть ведения военных действий по освобождению Крыма,

– говорит Джелял.

Он добавил, что в каждой военной операции войска нарабатывают определенный боевой опыт, отрабатывают стратегии. Именно поэтому операция в Курской области является проверкой определенных тактик и стратегий – как военных, так и политических.

Нариман Джелял подчеркнул, что нарабатывается подготовка к переговорному процессу, и решение ряда насущных вопросов на местах. Это охватывает усилия по взаимодействию с местным населением и создание эффективных структур управления на освобожденных территориях.