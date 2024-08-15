Про це заявив Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Операція у Курській області є серйозним сигналом до Кремля про те, що всі запобіжники перестають діяти і світ втрачає терпіння.

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Операція у Курську – це підготовка

На думку Нарімана Джеляла, українське керівництво увалило нестандартне рішення, атакувавши територію Росії. Він переконаний, що це продемонструвало неспроможність і неготовність російського керівництва до такого розвитку подій.

Заступник голови Меджлісу вказав, що йдеться про конкретні кроки у напрямку до деокупації Криму.

Розвиток подій, можна сказати, підтверджує озвучене мною раніше попередження мешканцям Криму, насамперед громадянам України – щоб вони не були необачними, щоб не прислухалися до мантри окупаційної влади "все порядку, нічого не бійтеся". Я робив це не для того, щоб когось налякати, а просто щоб люди були морально та фізично готові убезпечити себе на момент здійснення деокупації, тобто ведення воєнних дій зі звільнення Криму,

– каже Джелял.

Він додав, що у кожній воєнній операції війська напрацьовують певний бойовий досвід, відпрацьовують стратегії. Саме тому операція в Курській області є перевіркою певних тактик і стратегій – як воєнних, так і політичних.

Наріман Джелял підкреслив, що напрацьовується підготовка до переговорного процесу, і вирішення низки нагальних питань на місцях. Це охоплює зусилля щодо взаємодії з місцевим населенням та створення ефективних структур управління на звільнених територіях.