Украина дала понять, что может закончить войну на своих условиях, – Ермак о Курской операции

В начале августа Вооруженные Силы Украины начали операцию в Курской области. Она дала понять, что Украина может закончить войну на своих условиях.

Об этом на полях форума рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Смотрите также Каких целей Украина уже достигла в Курской области: в WSJ проанализировали главные "пункты"

Курская операция

Так, Андрей Ермак по просьбе журналистов оценил влияние операции ВСУ в Курской области на потенциальные переговорные позиции Украины.

Я думаю вы сами можете сделать выводы, изменилось ли отношение. Но, мне кажется, Украина снова удивила весь мир и снова дала абсолютно четкое понимание, что мы способны не только обороняться, мы способны закончить эту войну именно на украинских условиях,

– сказал глава ОП.

Он добавил, что сейчас настал момент, когда наши партнеры могут усилить поддержку Украины, чтобы завершение войны наступило как можно быстрее.

К слову, по словам главнокомандующего Александра Сырского, под контролем Украины уже 1294 квадратных километров Курской области, или 100 населенных пунктов. В плен попало 594 военнослужащих России.