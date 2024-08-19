Сырский доложил Зеленскому о защите Торецка и ситуации в Курской области

Главнокомандующий Александр Сырский в понедельник, 19 августа, доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. В докладе главком, в частности, рассказал о защите Торецка и ситуации в Курской области.

Зеленский и Сырский обсудили меры контроля над ситуацией на фронте. Президент также поблагодарил за "каждый результат в уничтожении оккупанта".

Смотрите также Два года оккупации: как выглядит уцелевший квартал Северодонецка сейчас – щемящие фото

Что доложил Сырский о ситуации на фронте

Главнокомандующий Сырский рассказал, что сейчас продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. ВСУ продолжают стоять на защите Торецка.

Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте,

– добавил Зеленский по результатам разговора с главкомом.

Также Сырский сообщил о новых деталях операции в Курской области. По его словам, украинская армия "достигает новых результатов".

"На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства", – сообщил глава государства.

Также Зеленский и Сырский обсудили некоторые аспекты украинской ракетной программы. Президент поблагодарил всех, кто работает над разработкой и производством ракет.