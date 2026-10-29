Не смогли закрепиться в Купянске: ISW рассказал, как операция "Велес" сорвала планы россиян

Украинские военные провели операцию, которая не позволила российским оккупантам закрепиться на севере Купянска. В то же время ситуация в городе остается сложной, поскольку часть вражеских сил до сих пор находится там.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Что известно об операции "Велес" в Купянске?

По данным ISW, операция "Велес" помешала российским войскам укрепить свои позиции в северной части Купянска.

Аналитики напомнили, что 27 октября президент Владимир Зеленский сообщил о продвижении украинских военных более чем на 15 километров по подземным трубопроводам в ходе операции "Велес" на Купянском направлении.

В свою очередь, пресс-секретарь Группировки объединенных сил (ГОС) ВСУ Виктор Трегубов 28 октября сообщил, что украинские защитники зачистили трубопроводы, которыми россияне пользовались для проникновения в город.

Благодаря этому оккупанты лишились возможности перебрасывать новых военных по этим маршрутам в северную часть Купянска.

В то же время Трегубов отметил, что российские военные, проникшие в город ранее, остаются рассредоточенными на позициях в его северных районах.

Ранее аналитики ISW сообщали, что операция "Велес" осложнила российским войскам логистику через реку Оскол. Из-за угрозы украинских контратак оккупанты были вынуждены перебрасывать силы с Боровского направления на Купянское.