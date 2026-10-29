Не змогли закріпитися в Куп'янську: ISW розповів, як операція "Велес" зірвала плани росіян

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відомо про операцію "Велес" у Куп'янську?

За даними ISW, операція "Велес" завадила російським військам зміцнити свої позиції в північній частині Куп'янська.

Аналітики нагадали, що 27 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про просування українських військових більш ніж на 15 кілометрів підземними трубопроводами під час операції "Велес" на Куп'янському напрямку.

Своєю чергою, речник Угруповання об’єднаних сил (УОС) ЗСУ Віктор Трегубов 28 жовтня розповів, що українські захисники зачистили трубопроводи, якими росіяни користувалися для проникнення до міста.

Завдяки цьому окупанти втратили можливість перекидати нових військових через ці маршрути до північної частини Куп'янська.

Водночас Трегубов зазначив, що російські військові, які проникли до міста раніше, залишаються розосередженими на позиціях у його північних районах.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що операція "Велес" ускладнила російським військам логістику через річку Оскіл. Через загрозу українських контратак окупанти були змушені перекидати сили з Борівського напрямку на Куп'янський.