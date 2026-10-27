"Более 15 километров под землей": Зеленский рассказал об успехах операции "Велес"

На Купянском направлении 27 октября Силы обороны сообщили об успехах операции "Велес", которую проводит 2-й корпус НГУ "Хартия". Бойцы прошли под землей более 15 километров и уничтожили более сотни российских солдат.

О первых результатах и ходе наступления 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" главе государства доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса, сообщил Владимир Зеленский в Telegram. Помимо значительных потерь в живой силе противника, нашим защитникам удалось пополнить обменный фонд еще более чем тремя десятками пленных захватчиков.

Технологический ответ на замыслы оккупантов

По словам главы государства, противник уже предпринимал попытки воспользоваться подземными газовыми магистралями, чтобы проникнуть через позиции украинских сил и перейти к штурмам.

Украинские военные не только разгадали эти намерения, но и полностью перехватили инициативу, существенно изменив тактику боевых действий в свою пользу.

Украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной. Мы бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении,

– подчеркнул президент.

Подробности операции: смотрите видео

Что известно о подземных боях под Купянском?

Ранее военные рассказывали, что в рамках операции перерезали старый газопровод под рекой Оскил и перекрыли путь врагу.

Благодаря слаженному взаимодействию с аэроразведкой и наземными дронами Силам обороны удалось превратить туннели в ловушку для оккупантов.