Они не ожидали такого: как ВСУ уничтожают российскую логистику в 120 километрах от линии фронта

Украинские военные начали активно уничтожать вражеские запасы топлива и технику на расстоянии более 100 километров от фронта. Для нанесения таких глубоких ударов защитники, вероятно, используют связку ударных беспилотников и специальных воздушных ретрансляторов.

Подробности этой тактики в рамках операции "Вивальди" в беседе с 24 Каналом раскрыл ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Сегодня именно уничтожение логистики позволяет парализовать работу вражеских подразделений.

Каков эффект от ударов по врагу

По словам ветерана войны, главная цель таких атак – оставить российских бойцов без топлива. Если у оккупантов нет чем заправить генераторы, у них пропадает связь, отключаются радиолокационные станции и останавливается зарядка аккумуляторов для дронов. Ситуация стала настолько критической, что российскому командованию пришлось срочно отводить свои подразделения БпЛА, чтобы просто спасти их от уничтожения.

"Рубикон", подразделение беспилотных систем россиян, снято с Лиманского направления и переведено на другое, поскольку нанесенные удары пришлись непосредственно по пилотам и логистическим центрам этого подразделения. Его перевели, чтобы уберечь от полного уничтожения. Ведется серьезная работа,

– констатировал Гетман.

Ветеран добавил, что разница между теми наступательными действиями, которые происходили ранее (Херсонская, Харьковская, Курская операции), заключается в том, что сейчас активно используются беспилотные системы.

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Технология преодоления горизонта

Чтобы достигать врага на расстоянии 120 километров, украинские операторы используют хитроумный технический прием. Поскольку радиосигнал не может огибать рельеф планеты, связь обеспечивают дополнительные дроны.

Сигнал от оператора FPV-дрона поступает на дрон-ретранслятор, который находится на расстоянии 10 – 15 километров. Далее он передает сигнал на тот дрон, который может проводить атаки на расстоянии 100 – 120 километров, разрушая логистику россиян,

– отметил Гетман.

Он добавил, что российские захватчики до сих пор не понимают, как эффективно противодействовать этой тактике, в то время как украинские силы используют ее все активнее.

Как сообщалось ранее, подобные дальнобойные удары существенно влияют на ситуацию на фронте. Из-за постоянного уничтожения складов и маршрутов снабжения вражеская пехота остается без боекомплекта и провианта. Это приводит к деморализации и готовности оккупантов сдаваться в плен ВСУ.