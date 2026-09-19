Деталі цієї тактики в межах операції "Вівальді" під час розмови з 24 Каналом розкрив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Сьогодні саме знищення логістики дозволяє паралізувати роботу ворожих підрозділів.

Який ефект від ударів по ворогу

За словами ветерана війни, головна мета таких атак – залишити російських бійців без пального. Якщо окупанти не мають чим заправити генератори, у них зникає зв'язок, вимикаються радіолокаційні станції та зупиняється зарядка акумуляторів для дронів. Ситуація стала настільки критичною, що російському командуванню довелося терміново відводити свої підрозділи БпЛА, щоб просто врятувати їх від знищення.

"Рубікон", підрозділ безпілотних систем росіян, знятий з Лиманського напрямку і переведений на інший, бо завдані удари прийшлися безпосередньо по пілотах, логістичних центрах цього підрозділу. Його перевели, щоб зберегти від повного знищення. Триває серйозна робота,

– констатував Гетьман.

Ветеран додав, що різниця між тими наступальними діями, які відбувались раніше (Херсонська, Харківська, Курська операції) у тому, що зараз активно використовуються безпілотні системи.

Про тактику Сил оборони на Донеччині: дивіться відео

Технологія подолання горизонту

Щоб діставати ворога на відстані 120 кілометрів, українські оператори використовують хитрий технічний прийом. Оскільки радіосигнал не може огинати рельєф планети, зв'язок забезпечують додаткові дрони.

Сигнал від оператора FPV-дрона йде до дрона-ретранслятора, який висить на відстані 10 – 15 кілометрів. Далі він передає сигнал на той дрон, який може атакувати на 100 – 120 кілометрів, руйнуючи логістику росіян,

– зазначив Гетьман.

Він додав, що російські загарбники досі не розуміють, як ефективно протидіяти цій тактиці, тоді як українські сили використовують її дедалі активніше.

Як раніше повідомлялося, подібні далекобійні удари суттєво впливають на фронт. Через постійне знищення складів та маршрутів постачання ворожа піхота залишається без боєкомплекту та провізії. Це призводить до деморалізації та готовності окупантів здаватися в полон ЗСУ.