Про це 24 Каналу розповів командир спецпідрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Олексій "Боргезе" Середюк. За його словами, у ворога суттєво зросли проблеми після того, як далекобійні атаки стали регулярними.

Як такі удари впливають на фронт?

Як наголосив військовий, безпосередньо видно, що ворогу стало дуже складно. У них є проблема з постачанням, від чого починається деморалізація. Їм складно підвезти, як паливо, так і боєкомплект, дрони та людей.

Наші безпілотники знищують їхню логістику. І нам це дуже відчутно. Ворог деморалізований та готовий до здачі в полон,

– зауважив військовий.

У 2022 та 2023 роках такого не було. Зараз військові неодноразово чули по перехопленнях, як окупанти скаржаться один одному на проблеми з постачанням.

Військовий розповів, як українські безпілотники вплинули на фронт: дивіться відео 24 Каналу