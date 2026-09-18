Об этом 24 Каналу рассказал командир спецподразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" Алексей "Боргезе" Середюк. По его словам, у противника существенно усугубились проблемы после того, как дальнобойные атаки стали регулярными.

Как такие удары влияют на ситуацию на фронте?

Как подчеркнул военный, прямо видно, что врагу стало очень сложно. У них есть проблема со снабжением, с чего начинается деморализация. Им сложно подвезти как топливо, так и боекомплект, дроны и людей.

Наши беспилотники уничтожают их логистику. И мы это очень хорошо ощущаем. Враг деморализован и готов сдаться в плен,

– отметил военный.

В 2022 и 2023 годах такого не было. Сейчас военные неоднократно слышали по перехваченным сообщениям, как оккупанты жалуются друг другу на проблемы со снабжением.

Военный рассказал, как украинские беспилотники повлияли на ситуацию на фронте: смотрите видео 24 Канала