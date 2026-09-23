Как рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала, речь идет о наступательной операции "Вивальди", которую проводит Третья штурмовая бригада. По его словам, защитники добились технологического преимущества благодаря четкой работе разведки и новейшим средствам. Соотношение потерь на отдельных участках достигает 1 к 40 в пользу Сил обороны, а элитное российское подразделение "Рубикон" потерпело сокрушительное поражение.

Роботы и слепая аэроразведка противника

Главной особенностью этих штурмов стало комплексное использование ударных наземных дронов. Кроме того, украинские силы создали надежный купол РЭБ, который полностью ослепил вражескую аэроразведку и позволил действовать максимально скрытно.

Есть даже примеры в освобожденных населенных пунктах, когда наши подразделения вообще не понесли никаких потерь, то есть нет ни раненых, а тем более погибших наших бойцов,

– Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии.

Паника в рядах оккупантов

Точные удары по штабам российских армий привели к полной потере управления войсками противника. Из-за дезорганизации среди оккупантов стремительно распространяется паника. Ситуация настолько критична для россиян, что в кулуарах Госдумы РФ уже серьезно обсуждают возможный отвод войск с Лиманского направления, чтобы спастись от окончательной катастрофы.

Что известно об операции "Вивальди"

Напомним, ранее мы писали, что это масштабное контрнаступление сломило наступательный импульс россиян в Донецкой области. В целом в ходе двух этапов операции украинские военные вернули под свой контроль более 125 квадратных километров территории. Как отмечал командир Третьего армейского корпуса, Силам обороны удалось разгромить северную группировку врага и сорвать планы оккупантов по окружению украинских городов.