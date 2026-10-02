"Россияне были вынуждены сдаться": эксклюзивные подробности об операции "Вивальди" от Третьего армейского корпуса

Подполковник первого штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады третьего армейского корпуса Богдан Корженко дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. Командир рассказал о деталях операции "Вивальди", массовой сдаче россиян в плен и проблемах врага с логистикой.

На поле боя российские войска все чаще сталкиваются с проблемами, которые напрямую влияют на их способность проводить штурмы. Перерезанные линии снабжения, постоянное огневое давление и потери вынуждают противника принимать все более нестандартные решения.

Подполковник первого штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Богдан Корженко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об операции "Вивальди", рассказал об операции "Вивальди", массовой сдаче россиян в плен и проблемах противника со снабжением.

Как планировалась операция "Вивальди" и какую роль в ней сыграла Третья ОШБр?

Операция "Вивальди" вызвала большой резонанс как в украинском информационном пространстве, так и в вражеском, что особенно радует. Расскажите подробнее о планировании операции, о роли Третьей ОШБр в операции "Вивальди". Расскажите, какова ситуация сейчас и какова ситуация у противника.

Да, действительно, это большая фронтовая операция, механизированное наступление, оно было проведено с задействованием огромных сил. Эффект от него на самом деле также огромен.

Это оказывает огромное влияние как на личный состав, так и на противника, и, условно говоря, на население России. Сейчас штурмовые операции продолжаются.

Что касается планирования, оно осуществлялось под руководством Андрея Билецкого. Планирование было максимально детальным. Детализация планирования в Третьей штурмовой бригаде, в первом штурмовом батальоне и Третьем АК вообще является частью постоянной необходимой работы

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Что от вас как от командира зависит во время операции? Ведь такие операции – это целый комплекс того, что нужно сделать, чтобы это было вообще возможно.

Если взять Первый штурмовой батальон, то это действительно огромный комплекс проделанной работы, подготовки и максимального количества задействованных сил. Выглядит это так: создается определенный командный пункт, в котором присутствует определенное количество офицеров и секций для осуществления управления.

Сверху вниз осуществляется полное управление. То есть старший командир отдает какой-то приказ другому командиру, тот сразу передает его по радиосвязи и другим средствам связи.

Поскольку связь в этой операции была на самом высоком уровне, вообще никаких проблем со связью не было. Это огромный плюс, потому что постоянные штурмовые действия, постоянный натиск на противника и постоянное наличие связи – это огромное достояние Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса.

Управление осуществляется постоянно, круглосуточно. Мы постоянно на связи со своими войсками, постоянно их поддерживаем, постоянно их направляем, постоянно оказываем любую поддержку в нанесении огневого поражения впереди наших войск.

А что касается связи противника? Не стало ли это одной из предпосылок начала этой операции?

Действительно, при планировании и проведении операции связь и дезорганизация противника или, как в данном случае, обманные маневры, занимают огромную часть этой операции. В данном случае связь противника была дезорганизована с помощью определенных технических средств.

Его связь была частично уничтожена, поскольку постоянно наносились огневые удары по его логистическим пунктам и пунктам управления.

Кроме того, в этой операции были задействованы определенные технические ноу-хау, о которых мы не можем говорить. И все это в совокупности приводит к потере связи противником и постоянной связи с нашими войсками.

Постоянная связь с нашими войсками – это один из тех факторов, что дает нам преимущество над врагом. Потому что когда ты слышишь свои войска, ты можешь полностью их поддержать как огневым поражением, так и советом, так и определенной командой. То есть, находясь на связи со своим личным составом круглосуточно, мы постоянно контролируем ситуацию на поле боя.

Массовая сдача россиян в плен

Один из результатов операции "Вивальди" на данный момент – это 250 военнопленных бойцов российской армии, которых удалось взять в плен нашим защитникам. Можете ли вы рассказать подробности того, как россияне сдавались в плен и что рассказывали потом?

Вообще вся эта операция – это огромный результат планирования и подготовки. Фронтовое механизированное наступление на силы противника было осуществлено настолько внезапно, настолько тактически грамотно, что мы продвинулись не на переднюю линию, а на вторую, на третью, как это и было заложено в нашем планировании. Противник был дезорганизован.

Соответственно, потеря связи, дезорганизация и постоянные штурмовые действия в его тылу фактически вынудили его перебрасывать большое количество своих войск на это направление, не глядя, кто эти люди.

Что касается пленных. Вы не видели всю эту ситуацию. Перерезанное снабжение, отсутствие мотивированного руководства и управления ими, постоянные штурмовые действия, отсутствие связи и огромное количество сил, задействованных против них.

Действительно, они были вынуждены сдаться. Но Вооруженные силы Украины действуют в соответствии с международными конвенциями и правилами.

Поэтому противник был очень удивлен, ведь их пропаганда, утверждающая, что мы плохо обращаемся с пленными, не соответствует действительности. Так огромное количество пленных является результатом того, что Вооруженные силы Украины ведут разумную, быструю войну. И пленные это видят, видят эту войну и пытаются сдаться.

Также было проведено большое количество операций по подрыву морального духа личного состава противника. Были разбросаны листовки, а также задействованы БПЛА, призывавшие противника сдаться, и противник действительно сдавался.

Отсутствие продовольствия, связи, понимания ситуации давало преимущество Вооруженным силам Украины в данном случае. На самом деле это, как пишут военные эксперты, было очень удачно.

Очень похоже, что что российские операторы дронов шли отражать штурмы с автоматами, это, возможно, как раз результат постоянного огневого контроля над их логистикой. Логистика сейчас играет ключевую роль?

На самом деле логистика играет ощутимую роль в формировании штурмовых операций и вообще в оборонительных боях. В данном случае противник был не только дезорганизован, но и действительно испытывал проблемы со снабжением, поскольку его логистика была перерезана.

Например, его танки не были заправлены, так как не хватало необходимого количества топлива. БПЛА-операторам их средства были доставлены с очень большой задержкой, потому что противник действительно не понимал, где находятся его силы, где наши штурмовые группы, которые постоянно продвигались вперед и не давали противнику сориентироваться, понять, где мы.

Постоянный натиск, постоянный натиск, постоянный натиск.

Заминированный БТР-60 как элемент операции

Позвольте спросить о том, что удивило, честно говоря, больше всего. Это старый советский БТР-60, который просто наполнили взрывчаткой и использовали как наземный роботизированный комплекс. Что вы можете в общих чертах рассказать о самой идее такого использования БТР-60?

Эффект вы все видели на этих видео. Эффект огромный. Если коротко: старые технологии плюс новые технологии дают максимально положительный результат.

Вы все это видели. В результате таких действий противник был максимально дезорганизован и потерял определенное количество населенных пунктов.

И, наконец, следует ли украинцам и в дальнейшем ждать приятных новостей? Что вы можете рассказать?

Если мы говорим об операции "Вивальди", то на самом деле эти позитивные новости, а именно захват населенных пунктов Ридкодуб, Новомихайловка, Новое, Катериновка, – это огромное достижение для Вооруженных сил Украины и для всего государства.

Конечно, ждать хороших новостей нужно. Штурмовые действия действительно продолжаются, но нужно понимать, что противник просто так не сдастся. У него нужно взять эти позиции.