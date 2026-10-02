На полі бою російські війська дедалі частіше стикаються з проблемами, які безпосередньо впливають на їхню здатність проводити штурми. Перерізана логістика, постійний вогневий тиск і втрати змушують противника ухвалювати дедалі більш нестандартні рішення.

Підполковник першого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу Богдан Корженко в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів про операцію "Вівальді", масову здачу росіян у полон і проблеми ворога з постачанням.

Як планували операцію "Вівальді" і яку роль у ній відіграла Третя ОШБр?

Операція "Вівальді" створила дуже багато галасу і в українському інформаційному просторі, і у ворожому, що ще більш приємно. Розкажіть детальніше, про планування операції, про роль Третьої ОШБр в операції "Вівальді". Розкажіть, який стан справ зараз і який стан справ у ворога.

Так, дійсно, це велика фронтова операція, механізований наступ, величезними силами він був здійснений. Ефект від нього насправді також величезний.

Це має величезний вплив як на особовий склад, так і на противника, і, умовно кажучи, на населення Росії. Наразі штурмові операції тривають.

Щодо планування, воно здійснювалось під егідою Андрія Білецького. Планування було максимально детальне. Деталізація планування в Третій штурмовій бригаді, в першому штурмовому батальйоні та Третьому АК взагалі є частиною постійної необхідної роботи

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Що від вас як командира залежить під час операції? Але ж такі операції - це цілий комплекс того, що потрібно зробити, аби це було взагалі можливим.

Якщо ми беремо Перший штурмовий батальйон, це дійсно величезний комплекс проробленої роботи, підготовки та максимальна кількість залучених зусиль. Виглядає це так: створюється певний командний пункт, в якому присутня певна кількість офіцерів та секцій для здійснення управління.

Згори донизу йде повне управління. Тобто старший командир віддає якусь команду іншому командиру, він відразу передає її по радіозв'язку та іншим засобам зв'язку.

Оскільки зв'язок в цій операції був на найвищому рівні, взагалі жодних проблем зі зв'язком не було. Це величезний плюс, тому що постійні штурмові дії, постійний натиск на противника і постійна присутність зв'язку – це величезне надбання Третьої окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу.

Керування здійснюється постійно, двадцять чотири на сім. Ми постійно на зв'язку зі своїми військами, постійно їх підтримуємо, постійно їх направляємо, постійно здійснюємо будь-яку підтримку вогневого ураження попереду наших військ.

А як щодо зв'язку ворога? Чи не стало це однією з передумов щодо початку цієї операції?

Дійсно, під час планування та здійснення операції зв'язок та дезорганізація противника або, як в цьому випадку, обманні маневри, займає величезну частину цієї операції. В цьому випадку ворог був дезорганізований певними технічними засобами.

Його зв'язок був частково знищений, оскільки постійно наносилось вогневе ураження по його логістичних пунктах, пунктах управління.

Плюс певні ноу-хау технічного світу, про які ми не можемо казати, були в цій операції. І все це вкупі дає нам втрату зв'язку противника та постійний зв'язок з нашими військами.

Постійний зв'язок з нашими військами – це є одним із тих факторів, що дає перевагу нам над ворогом. Тому що коли ти чуєш свої війська, ти можеш повністю їх підтримати як вогневим ураженням, так і порадою, так і певною командою. Тобто, будучи на зв'язку зі своїм особовим складом двадцять чотири на сім, ми постійно контролюємо ситуацію на полі бою.

Масова здача росіян у полон

Один з результатів операції "Вівальді" станом на цей період – це і 250 військовополонених бійців російської армії, яких вдалося взяти у полон нашим захисникам. Чи можете розказати деталі того, як росіяни здавалися у полон і що розказували потім?

Взагалі вся ця операція – це величезний результат планування та підготовки. Фронтовий механізований наступ на сили противника був здійснений настільки раптово, настільки тактично розумно, що ми заїхали не на передню лінію, заїхали на другу, на третю, як це і було закладено в нашому плануванні. Противник був дезорганізований.

Відповідно, втрата зв'язку, дезорганізація та постійні штурмові дії в його тилу по факту змусили його перекидувати велику кількість своїх військ на цей напрямок, не дивлячись, хто ці люди.

Щодо полонених. Ви не бачили всю цю ситуацію. Перерізане постачання, відсутність вмотивованого керування та управління ними, постійні штурмові дії, відсутність зв'язку та величезна кількість засобів, яка була залучена проти них.

Дійсно, вони були вимушені здаватись. Але Збройні сили України ведуть себе відповідно до міжнародних конвенцій та правил.

Тому противник був дуже здивований, адже їхня пропаганда, яка розказує, що ми негативно поводимо себе з полоненими, не є дійсністю. Такі величезні маси полонених є результатом того, що Збройні сили України ведуть розумну, швидку війну. І полонені це бачать, бачать цю війну і намагаються здаватись.

Також була проведена велика кількість операцій щодо знищення морального духу особового складу противника. Були розкидані листівки, а також були залучені засоби БпЛА, які наказували противнику здаватись, і противник насправді здавався.

Відсутність харчування, зв'язку, розуміння ситуації надавали перевагу Збройним силам України в цьому випадку. Насправді це, як пишуть військові науки, дуже було вдало.

Дуже схоже, що те, що російські оператори дронів йшли відбивати штурми з автоматами, це, можливо, якраз результат постійного вогневого контролю по їхній логістиці. Логістика зараз ключову роль відіграє?

Насправді логістика відіграє відчутну роль у формуванні штурмових операцій та взагалі в оборонних боях. В цьом випадку противник був, окрім того, що дезорганізований, в нього були дійсно проблеми з постачанням, тому що його логістика була перерізана.

До прикладу, його танки не були заправлені, тому що відсутня кількість того палива, яка потрібна. БПЛАшникам були доставлені їхні засоби з дуже великою затримкою, тому що противник дійсно не розумів, де його сили, де наші штурмові групи, які постійно просувались вперед і які не давали противнику зорієнтуватись, зрозуміти, де ми.

Постійний натиск, постійний натиск, постійний натиск.

Замінований БТР-60 як елемент операції

Дозвольте запитати про те, що здивувало відверто найбільше. Це старий радянський БТР-60, який просто начинили вибухівкою і використовували як наземний роботизований комплекс. Що ви можете в загальних рисах розказати про саму ідею такого використання БТР-60?

Ефект ви всі бачили на цих відео. Ефект величезний. Якщо коротко: старі технології плюс нові технології дають максимально позитивний результат.

Ви все це бачили. В результаті таких дій противник був максимально дезорганізований і втратив певну кількість населених пунктів.

І насамкінець, чи слід українцям надалі чекати приємних новин? Що ви можете розповісти?

Якщо ми кажемо про операцію "Вівальді", то насправді ті позитивні новини, а саме це захоплення населених пунктів Рідкодуб, Новомихайлівка, Нове, Катеринівка – це величезне надбання для Збройних сил України та для всієї держави.

Звісно, очікувати позитивних новин необхідно. Штурмові дії насправді тривають, але потрібно розуміти, що противник просто так не віддасть. У нього потрібно забрати.