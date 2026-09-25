Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира третьего механизированного батальона "Fireflies" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Роман "Говерла" Копаница. По его словам, на этом участке фронта удалось установить 10-километровую зону ограничения. Соответственно, у врага начались значительные проблемы с логистикой на передовой.

Что известно о боях в Шандриголово?

Как подчеркнул военный, украинские подразделения особенно активно использовали дроны, чтобы пехотинцам было легче продвигаться вперед. Войти в Шандриголово удалось с минимальными потерями.

Некоторые участки удалось обойти по флангам, с чего оккупанты оказались в окружении. Некоторые из оккупантов согласились сдаться в плен.

Враг до сих пор не прекращает попыток восстановить утраченные позиции. Постоянно наблюдаем перемещение небольших пехотных групп перед линией фронта. В бой бросают людей, которые только что пополнили их ряды. Часто видим наемников из Африки и Латинской Америки,

– рассказал военный.

Военный рассказал о боях в Шандриголовом: смотрите видео 24 Канала

Операция "Вивальди" продолжается. Благодаря слаженным действиям подразделений 3-го армейского корпуса и смежных бригад удалось освободить ряд населенных пунктов и более 125 квадратных километров территории.