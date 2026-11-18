Третий армейский корпус на востоке Украины освободил 277 квадратных километров территории в ходе операции "Вивальди". Украинские войска сорвали попытки россиян окружить Славянск, вернув важный участок территории к северу от города.

Как сообщает Reuters со ссылкой на военных и командование, наступательные действия продолжались в течение весны и лета и завершились в прошлом месяце.

Четыре этапа и гибкое командование

Начальные этапы предусматривали подготовку к штурму важного участка фронта. Их проводили в условиях строгой секретности: о подлинных масштабах замысла знали лишь отдельные представители высшего командования, рассказали участники операции.

Вначале украинские военные выявляли и уничтожали российские диверсионные группы, которые небольшими подразделениями проникали через недостаточно защищенные участки обороны и закреплялись на территории, контролируемой Украиной.

Беспилотники средней дальности проводили атаки по российским маршрутам снабжения и командным пунктам в десятках километров от линии фронта.

В то же время подразделения ПВО уничтожали российские разведывательные дроны, чтобы противник не мог следить за подготовкой операции.

Непосредственно у линии соприкосновения украинские операторы дронов охотились на российских пилотов беспилотников, помогая очистить воздушное пространство над украинской пехотой.

Важную роль сыграли и традиционные военные уловки. По словам украинских командиров, сначала скоординированная атака заставила россиян сосредоточить оборону на одном участке выступления. Тем временем другие подразделения готовили основной удар в другом месте.

Наземные штурмы проводили небольшие группы военных. Они осторожно преодолевали "килзону", после чего перегруппировывались и в прошлом месяце вытеснили российские войска с выступления. Важно было не сбавлять темп наступления, чтобы враг не успел создать устойчивую оборону.

Важной составляющей каждого этапа стала новая культура командования. Она предполагала отказ от жесткой советской иерархии и поощрение самостоятельных решений непосредственно на поле боя, рассказали участники операции.

Украинские командиры признают, что повторить такую операцию будет сложно из-за технических трудностей преодоления "килзоны". Она простирается на десятки километров по обе стороны от линии фронта. Огромное количество беспилотников постоянно находится в воздухе, поэтому любое перемещение войск может стать смертельно опасным.

Для управления многими ударными дронами и другими беспилотными системами использовали Starshield – военную версию спутниковой связи Starlink, что принадлежит компании SpaceX Илона Маска.

Основная часть контрнаступления завершилась еще до того, как в прошлом месяце Украина сообщила о внезапном введение ограничений на использование Starshield.

По оценке командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого, несмотря на меньшую численность украинских сил, во время контрнаступления Украина потеряла примерно в семь раз меньше военных, чем Россия. Он также добавил, что число раненых украинских бойцов превышало число погибших.

Оценки аналитиков и стратегический контекст

По мнению эксперта Королевского колледжа Лондона Кристофера Такого, операция "Вивальди" не стала переломным моментом в войне в пользу Украины.

Украинцам удалось нанести россиянам оперативно важное поражение, сорвав одну из ключевых попыток обойти пояс крепостей. Но это все же была локальная по своим последствиям наступательная операция,

– отметил он.

Однако, по мнению эксперта, эта операция показала, что Киев может существенно повысить цену, которую России придется заплатить за захват важных оборонительных районов.

Военный аналитик Роб Ли из американского Института исследований внешней политики подчеркнул, что прорыв через "колзону" остается серьезной проблемой для украинской армии, которой не хватает личного состава.

"Это показывает, насколько сложно проводить наступательные операции на современном поле боя", – подытожил специалист.